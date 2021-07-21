Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обсуждала в США новые санкции в отношении Минска

По ее словам, до проведения новых выборов в Белоруссии необходимо наращивать давление на руководство республики. Тихановская во время визита в Соединенные штаты встречалась с представителями Госдепартамента США, советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.
2021-07-21T01:10:12+03:00
2021-07-21T01:10:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2874362-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:10, 21 июля 2021
Загрузка комментариев...