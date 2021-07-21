Бывший замглавы ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин задержан по делу о взятке

Ранее прокуратура обнаружила 22 квартиры общей стоимостью 50 млн рублей, которые были оформлены на родителей полицейского. Ведомство требовало обратить эту недвижимость в доход государства, так как заработки родственников замначальника ГИБДД не соответствовали стоимости недвижимости. В этот раз, по словам следователей, Качкин предложил сотруднику полиции 30 тысяч рублей за помощь своему знакомому при сдаче экзамена на права.
2021-07-21T01:09:47+03:00
2021-07-21T01:09:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 21 июля 2021
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