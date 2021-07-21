«Медиазона»: Численность переболевших из-за коронавируса в России может быть в разы больше официальной статистики.

В совместном расследовании с рядом других СМИ говорится, что в реестре Минздрава, который создан для отслеживания числа заболевших, на данный момент значится более 29 млн записей. По данным оперативного штаба – официально в России заразились чуть более 6 млн. При этом на пике второй волны зимой в реестр вносилось по 125 тысяч человек в сутки — во всем мире заболеваемость была выше только в США и Индии. Если эти цифры верны, Россия находится на первом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом в пересчете на миллион жителей. В оперативном штабе в свою очередь предположили, что авторы расследования перепутали реестры переболевших и вакцинированных.