США и Германия уже сегодня могут объявить о договоренностях в отношении газопровода «Северный поток-2»

Газета The Wall Street Journal пишет со ссылкой на свои источники, что Вашингтон отойдет от своей позиции противостояния проекту. Берлин в свою очередь возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что соглашение предполагает введение санкций против Москвы за попытки использовать энергоресурсы для давления на Украину.