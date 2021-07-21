США и Германия уже сегодня могут объявить о договоренностях в отношении газопровода «Северный поток-2»

Газета The Wall Street Journal пишет со ссылкой на свои источники, что Вашингтон отойдет от своей позиции противостояния проекту. Берлин в свою очередь возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что соглашение предполагает введение санкций против Москвы за попытки использовать энергоресурсы для давления на Украину.
2021-07-21T01:07:55+03:00
2021-07-21T01:07:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 21 июля 2021
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