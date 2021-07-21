Жертвами наводнения в Китае стали не менее 12 человек

В городе Чжэнчжоу на востоке страны затопило тоннель метро. Пассажиры одного из составов оказались в вагонах по пояс в воде. Были эвакуированы около полутысячи человек. Китайское телевидение сообщает о том, что неподалеку от этого населенного пункта прорвало плотину. В регионе введен режим ЧС.
2021-07-21T01:07:21+03:00
2021-07-21T01:07:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 21 июля 2021
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