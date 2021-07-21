Суд в США приговорил гражданина России Петра Левашова к уже отбытому им сроку тюремного заключения

Суд в США приговорил гражданина России Петра Левашова, признавшего себя виновным в компьютерном мошенничестве и других преступлениях, к уже отбытому им сроку тюремного заключения. Россиянин провел под стражей 2 года и 9 месяцев. Суд учел, что он в течение продолжительного времени находится вдали от дома и семьи. Суд допустил возможность депортации россиянина на родину, однако не уточнил, когда это произойдет. Если Левашов останется в США, то в течение трех лет будет находиться под особым надзором американских властей. Россиянин после вынесения приговора выразил признательность суду и отметил, что ему нечего добавить.

Россиянин Петр Левашов был арестован в Испании по запросу американских властей в 2017 году. Через год он был экстрадирован в Коннектикут в США, где ему предъявили обвинения в многочисленных преступлениях, связанных с ботнетом Kelihos — глобальной сетью из десятков тысяч зараженных компьютеров, которые он использовал для совершения мошенничества, включая установку программ-вымогателей и другого вредоносного программного обеспечения. На момент ареста Левашова Келихос заразил не менее 50 000 компьютеров. В сентябре 2018 года Левашов признал вину в преднамеренном повреждении защищенного компьютера, в сговоре, мошенничестве с использованием электронных средств связи и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Пойдя на сделку с правосудием, Левашов отказался от состязательного процесса в суде.

Адвокат россиянина Вадим Глозман назвал нереалистичным, чтобы Левашов когда-либо смог выплатить 3,5 млн долларов в качестве возмещения нанесенного ущерба. Судья отметил, что данный вопрос, вероятно, будет решен позже.