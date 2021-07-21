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00:03, 21 июля 2021

Американская компания Blue Origin успешно запустила в космос ракету с пассажирами на борту

Полёт продлился примерно десять минут.

И запуск, и приземление многоразового корабля New Shepard прошли на космодроме в западном Техасе. На борту были четыре человека. Это основатель компании Джефф Безос, его брат Марк, нидерландский студент Оливер Деймен и лётчица Уолли Фанк. Ракета вывезла их на высоту более ста километров, после чего члены экипажа провели в невесомости четыре минуты. На видео, которое опубликовал миллиардер, братья Безосы показывают написанное у них на ладонях сообщение «привет, мама». На записи видно, что за это время космические туристы делали фото, смотрели на планету и играли с мячом.

Оливеру Деймену 18 лет, он стал самым молодым человеком, который побывал в космосе. Уолли Фанк также поставила возрастной рекорд. Ей 82, что делает лётчицу самым пожилым человеком, когда-либо покидавшим Землю.

С пассажирами на борту никого не было. Весь полёт прошёл под контролем бортовых компьютеров.

Blue Origin намерена в будущем организовывать туристические полёты на орбиту на постоянной основе. В компании объявили, что клиентов, желающих заплатить за это, очень много.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского объяснил РБК, что полёт на таком корабле безопасен для пассажиров.

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отметил, что Россия не собирается отставать от мировой космической отрасли и создаёт новую технику.

Рогозин подчеркнул, что уже 6 стран хотят воспользоваться услугами России для отправки своих космонавтов на МКС.



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