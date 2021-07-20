Телефоны президента Франции и бывшего премьера могли быть взломаны спецслужбами Марокко при помощи программы Pegasus

Телефоны президента Франции Эмманюэля Макрона и бывшего премьера Эдуара Филиппа могли быть взломаны спецслужбами Марокко при помощи программы Pegasus. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на источники. По данным издания, в списке возможных целей марокканцев также были номера 14 членов правительства. Le Monde отмечает, не изучив смартфон главы государства нельзя сказать, был ли он взломан.

Разработчик программы, позволяющей, среди прочего, без уведомления пользователя включать микрофон и камеру смартфона, утверждают, что Макрон никогда не был целью взлома, но в то же отмечают, что «не имеют доступа к данным своих клиентов». В Елисейском дворце сказали, что если изложенные «факты верны, то они очень серьезны» и отметили, что некоторые французы, ставшие жертвами взлома через Pegasus, уже подают жалобы в суд.