В российском МИДе назвали позитивным фактором присутствие талибов в Афганистане

Они сдерживают другие экстремистские группы региона, в отличие от правительства страны и «англосаксов, которые не воевали, а сотрудничали с ИГИЛ» (запрещенная в России террористическая организация), заявил директор департамента Азии Замир Кабулов, чьи слова приводит Интерфакс.

Две недели назад делегация запрещенной в России организации «Талибан» провела переговоры в Москве на фоне обострения ситуации на афганской границе. В МИДе заявили, что переговоры проводятся для укрепления «стабильности в регионе».