В Евросоюзе могут ввести ограничения на сумму оплаты наличными

Еврокомиссия предлагает запретить платежи выше 10 тысяч евро. Ограничение предлагается сделать единым для всех входящих в ЕС государств. Эту меру объясняют борьбой с отмыванием средств и финансированием терроризма. В отдельных европейских государствах уже введены подобные ограничения, но есть отличия по лимиту операций.