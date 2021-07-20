В Евросоюзе могут ввести ограничения на сумму оплаты наличными

Еврокомиссия предлагает запретить платежи выше 10 тысяч евро. Ограничение предлагается сделать единым для всех входящих в ЕС государств. Эту меру объясняют борьбой с отмыванием средств и финансированием терроризма. В отдельных европейских государствах уже введены подобные ограничения, но есть отличия по лимиту операций.
2021-07-20T22:32:26+03:00
2021-07-20T22:32:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 20 июля 2021
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