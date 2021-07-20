В России возобновят производство автомобилей Fiat

Речь идет о коммерческих моделях итальянского бренда. Фургон Fiat Scudo с конца следующего года будет выпускать завод в Калуге, — сообщает Интерфакс со ссылкой альянс Stellantis. Планируется, что в дальнейшем собранные там модели будут экспортировать в другие страны. Сейчас в Калуге выпускают автомобили брендов Peugeot, Citroen и Opel.