Пользователь Госуслуг рассказал, как мошенники взяли кредиты с помощью его аккаунта

По словам режиссера-постановщика документальных фильмов Первого канала Ивана Цыбина, злоумышленникам удалось изменить его номер телефона и адрес электронной почты, и подать от его имени заявки на получение микрозаймов под высокие проценты.

У себя в фейсбуке Цыбин отмечает, что через портал Госуслуги можно подтвердить личность любому кредитному учреждению, что дает возможность мошенникам отправлять заявки от имени ничего не подозревающих граждан. Цыбин намерен подать заявление в полицию по факту мошенничества на Госуслугах и на две микрокредитные организации.