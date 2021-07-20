Фонд «Либеральная миссия»: жертв коронавируса в РФ могло бы быть на 220 тысяч меньше, если бы власти ввели локдаун

Фонд «Либеральная миссия» подсчитал, что жертв коронавируса в России могло бы быть на 220 тысяч меньше, если бы власти ввели локдаун.

С самого начала правительство дало «жесткий и своевременный» ответ на угрозу – был объявлен месяц «нерабочих дней с сохранением заработной платы». Благодаря этому, пишут эксперты фонда, который возглавляет политолог Кирилл Рогов, в апреле и мае прошлого года показатели избыточной смертности не были высоки. Но карантин вызвал недовольство граждан из-за отказа правительства и президента предоставить прямую финансовую помощь людям. В мае по этой причине пришлось смягчать ограничения и, как утверждают специалисты, манипулировать статистикой заболеваемости и смертности, чтобы отказ от ограничений выглядел оправданным. Это «дало обществу ложный сигнал об уровне опасности» и подорвало доверие к власти. Россияне не представляли себе реальный масштаб проблемы и выработали стойкое негативное отношение к ограничениям. Властям ничего не оставалось, как пойти на поводу у общественного мнения и отказаться от локдаунов осенью, когда каждый день заболевали несколько десятков тысяч человек по всей стране. Поведение представителей власти, по мнению экспертов, стало в том числе причиной устойчивого недоверия общества к вакцине «Спутник V». Препарат был доступен с декабря прошлого года, но люди уклонялись от прививки. К третьей волне пандемии страна оказалась не готова, не использовав спад для массовой вакцинации, отмечают эксперты.

Всего, как говорится в докладе, избыточная смертность в России с марта прошлого по май нынешнего года достигла 530 тысяч человек — на 26% больше, чем ожидалось. Этот показатель может указывать на то, что на самом деле в России коронавирусом переболели 66 миллионов человек, т.е. 45% жителей страны.

По официальным данным оперштаба, за время пандемии COVID-19 в России заразились шесть миллионов человек, умерли почти 150 тысяч.