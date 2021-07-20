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22:06, 20 июля 2021

Джефф Безос опубликовал видео из космоса

На кадрах в его инстаграме видно, как он вместе с командой корабля New Shepard находится в невесомости во время сегодняшнего первого пассажирского суборбитального запуска. Его осуществила компания американского миллиардера Blue Origin. Когда капсула корабля преодолела высоту более ста километров, астронавты начали делать сальто, кидать шарики для пинг-понга и пытаться поймать ртом конфеты «Скиттлз». Безос и его брат Марк передавали привет своей матери. Пассажиры делились восторженными ощущениями от полета. Помимо Безосов, на борту также находился 18-летний студент-физик из Нидерландов Оливер Дэмен и 82-летняя американская летчица Уолли Фанк.
Участия в таком полете она добивалась с начала шестидесятых годов, а за произошедшее сегодня она в первую очередь поблагодарила предпринимателя Джеффа Безоса.

Фанк стала самым пожилым человеком, который когда-либо покидал Землю. Полет продолжался около 11 минут. На этот год Blue Origin планирует еще два полета New Shepard. Компания утверждает, что спрос на них очень высок.


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