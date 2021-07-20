1,5 тонны наркотиков нашла полиция в тайнике в Ленинградской области

Это вторая подобная находка на этом участке.

Склад с синтетическими наркотиками нашли в в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в МВД. Запрещенные вещества были закопаны на участке в Лисинском сельском поселении. Тайник с кашеобразным порошком нашли в ходе расследования другого уголовного дела. В конце прошлого года полиция задержала безработного местного жителя. В его грузовике нашли 60 килограммов психостимулятором.

Часть товара была расфасована в сумках из строительных магазинов. Дома у задержанного обнаружили также три карабина и десятки патронов. Решения суда мужчина дожидается в следственном изоляторе. Саму нарколабораторию в Лисинском поселении полицейские посетили осенью прошлого года. В помещении задержали россиянина и двоих эстонцев. Одного из них два года искал Интерпол по делу о причинении телесных повреждений, повлекших смерть.

Отметим, по данным Росстата, в прошлом году смертность от наркотиков в России выросла на 60%.