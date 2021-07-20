«Яблоко» пожаловалось в Верховный суд из-за отказа ЦИКа от публичных трансляций с избирательных участков. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель партии Николай Рыбаков.

«После того, как Центризбирком принял решение о том, что голосование в сентябре будет проходить в течение трех дней, вдобавок решили еще, что не будет открытой, общедоступной трансляции с избирательных участков. Мы с этим категорически не согласны», — сказал он.

Н.Рыбаков подчеркнул, что трансляция позволяла фиксировать нарушения. «Они становились более очевидными, и это способствовало тому, чтобы они не повторялись. Таким образом, если трансляция закрывается, то есть подозрение, что нарушения будут опять. Мы обжалуем это решение в Верховном суде и рассчитываем на то, что оно будет отменено», — заключил он.