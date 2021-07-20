Bloomberg: Германия и США подготовили санкции на случай, если РФ будет использовать «Северный поток-2» как оружие

Германия и США подготовили санкции на случай, если Россия будет использовать проект «Северный поток-2» как оружие. Они могут затронуть и поставки газа.

Если Россия совершит акт агрессии против Украины и будет использовать энергетику как оружие, Германия сама примет ответные меры и будет добиваться введения ограничений на уровне Евросоюза. Такое соглашение, как сообщает Bloomberg, сейчас готовят представители ФРГ и Соединённых Штатов. Высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности сказал агентству, что формулировки в документе намеренно сделали размытыми, чтобы Москва заранее не узнала, чем ей грозят агрессивные действия. Он не исключил, что санкции могут включать в себя, например, ограничение на поставки российского газа в Германию.

Также, проект соглашения между Берлином и Вашингтоном обязывает ФРГ использовать рычаги воздействия для того, чтобы Россия продлила соглашение о транзите газа с Украиной. Оно истекает в 2024-ом году. В документе сказано, что переговоры должны начаться уже осенью.

Газопровод между Россией и Германией строили с 2016-ого года. Президент России заявил о готовности подавать по нему газ еще в начале июня.