Госдепартамент США вскоре прокомментирует договоренности между Вашингтоном и Берлином по проекту «Северный поток – 2»

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что в ходе встречи президента Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель на прошлой неделе эта тему обсуждалась. Псаки отметила, что Белый дом обеспокоен проектом, который, по его мнению, угрожает европейской энергетической безопасности, безопасности Украины, союзников и партнеров из Восточного фланга НАТО.

Сегодня агентство Bloomberg сообщило, что США и Германия близки к соглашению относительно газопровода, которое, как ожидается, будет предполагать введение санкций против Москвы в случае применения энергоресурсов для давления на Украину.