Стоимость новейшего российского истребителя Checkmate составят 25-30 миллионов долларов

Об этом сообщил сегодня глава Ростеха Сергей Чемезов. Он сказал, что зарубежные аналоги стоят значительно дороже, к примеру, французский и шведский обходятся от 60 до 90 миллионов долларов.

Легкий тактический истребитель с одним двигателем Checkmate был представлен сегодня президенту Владимиру Путину на авиасалоне МАКС в Жуковском. Он способен нести до пяти ракет воздух-воздух и оснащен оптической прицельной системой для ведения огня по целям на земле и в воздухе. Она также позволяет вести круговую оптическую и радиотехническую разведку. Поставки планируется начать примерно через 5,5 лет. В числе потенциальных заказчиков в Ростехе называют российское Минобороны, страны Ближнего Востока, Азиатского и Тихоокеанского региона и Латинской Америки.