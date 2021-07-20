Znak.com: Из зарплаты якутских медиков хотят вычесть средства на тушение лесных пожаров в республике

«Добровольную помощь» потребовало руководство национального центра медицины. Согласно опубликованному приказу, рекомендуемые суммы – 500 рублей от врачей, 300 от среднего и младшего медперсонала, и по 150 от остальных работников. Отмечается, что желающие могут перечислить и большую сумму.

Деньги необходимо сдать в бухгалтерию до завтрашнего дня. Затем средства должны быть перечислены на счета муниципального района «Горный Улус».

По данным республиканского МЧС, в Якутии от лесных пожаров уже сгорело свыше одного миллиона гектаров леса. Общая площадь территории, пройденная огнем, превысила полтора миллиона гектаров.