В Воронеже задержан бывший замглавы областной ГИБДД Игорь Качкин

Возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки, — сообщает региональный Следственный комитет. По предварительным данным, подполковник предложил сотруднику полиции 30 тысяч рублей за содействие своему знакомому при сдаче экзамена на водительские права. Однако, тот отказался.

На допросе подозреваемый сознался в содеянном. Качкин, который сейчас возглавляет одно из районных подразделений МВД, стал известен в феврале этого года после истории с 22 квартирами стоимостью 50 миллионов рублей, которые оформлены на его родителей. Тогда прокуратура требовала передать эту недвижимость государству, поскольку доходы родителей Качкина не позволяли совершать подобные покупки.