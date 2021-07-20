Жители Южнопортового района Москвы вышли этим вечером на сход

На улице Мельникова собралось около двухсот человек. Они добиваются возвращения парковки и детского сада, — сообщил «Эху» координатор Левого фронта Сергей Удальцов.

«В районе Южнопортовый на улице Мельникова проходит массовый сход людей. Здесь находится ЖК на 3000 квартир. Жителям обещали многоуровневый паркинг, но этот паркинг в наглую захватили коммерсанты и переделывают в хостел», — рассказал он. По некоторым данным, в хостеле предполагается размещать мигрантов. «Тут может быть вообще межнациональный конфликт», — считает С.Удальцов.

Удальцов добавил, что в случае неудачи люди планируют голосовать против «Единой России» и проводить районный референдум для восстановления справедливости.

