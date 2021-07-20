Американская компания Blue Origin успешно провела запуск в космос корабля с людьми на борту

Среди них был и её глава Джефф Безос. Миллиардер назвал произошедшее лучшим днём в своей жизни. «Если говорить об эмоциях, о боже мой! У меня были высокие ожидания, но произошедшее превзошло и их. Самым большим сюрпризом стала нулевая гравитация. Она ощущалась как что-то естественное… Это спокойствие и безмятежность. Там чувствуешь себя лучше, чем когда гравитация есть. Также поражает и Земля. Причем не только её красота, но и то, насколько атмосфера планеты на самом деле небольшая. Здесь кажется, что она гигантская. Её хрупкость понимаешь только когда поднимаешься над ней».

Помимо прочего, Джефф Безос также поблагодарил и клиентов компании Amazon, которая принесла ему основной капитал. По словам предпринимателя, именно эти люди оплатили запуск.