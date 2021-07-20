Суд Екатеринбурга отменил приговор сыну полковника Нацгвардии по делу о смертельном ДТП

Авария произошла в августе 2019 года. По версии следствия, Владимир Васильев, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль машины своего знакомого, превысил скорость и врезался в автомобили, стоявшие на перекрестке. Погибли два человека. Изначально в анализах Васильева не нашли следов алкоголя или наркотиков, однако, позднее, выяснилось, что в больнице подменили биоматериалы. В итоге студента приговорили к девяти годам и трем месяцам колонии общего режима. Он сам настаивает, что был трезв и анализы не подменял.