Суд Екатеринбурга отменил приговор сыну полковника Нацгвардии по делу о смертельном ДТП

Авария произошла в августе 2019 года. По версии следствия, Владимир Васильев, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль машины своего знакомого, превысил скорость и врезался в автомобили, стоявшие на перекрестке. Погибли два человека. Изначально в анализах Васильева не нашли следов алкоголя или наркотиков, однако, позднее, выяснилось, что в больнице подменили биоматериалы. В итоге студента приговорили к девяти годам и трем месяцам колонии общего режима. Он сам настаивает, что был трезв и анализы не подменял.
2021-07-20T20:01:40+03:00
2021-07-20T20:01:40+03:00
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20:01, 20 июля 2021
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