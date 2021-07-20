США и Германия грозятся ответными мерами, если Россия попытается использовать энергетику как оружие против Украины

Об этом говорится в проекте соглашения между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток – 2», — сообщает агентство Bloomberg. В документе, в частности, отмечается, что Германия готова принять самостоятельные шаги, одновременно настаивая на принятии мер на общеевропейском уровне, включая санкции на ограничение экспорта энергоносителей из России. Документ также предполагает инвестиции Украине на сумму до миллиарда долларов в качестве помощи для перехода на более экологичные источники энергии.

Кроме того, соглашение обяжет Германию использовать свои рычаги воздействия для продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией еще на 10 лет после истечения нынешнего срока в 24-ом году. Эти переговоры должны начаться не позднее 1 сентября. По данным Bloomberg, соглашение будет подписано в ближайшие дни перед визитом в США президента Украины Владимира Зеленского.