Очередная партия вакцины ЭпиВакКорона направлена в регионы

Общий объем составляет 720 тысяч доз, свыше 40 тысяч уже поступили в Москву, где препарат закончился 1 июля, — сообщается на официальной странице во «ВКонтакте». Отмечается, что в ближайшее время препарат будет распределен по пунктам вакцинации.