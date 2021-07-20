Очередная партия вакцины ЭпиВакКорона направлена в регионы

Общий объем составляет 720 тысяч доз, свыше 40 тысяч уже поступили в Москву, где препарат закончился 1 июля, — сообщается на официальной странице во «ВКонтакте». Отмечается, что в ближайшее время препарат будет распределен по пунктам вакцинации.
2021-07-20T19:31:31+03:00
2021-07-20T19:34:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 20 июля 2021
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