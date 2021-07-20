Ангела Меркель пообещала жертвам наводнения на западе ФРГ быструю финансовую помощь из госбюджета

По оценке канцлера, восстановление после экологической катастрофы займет много времени. Однако кабинет министров ФРГ уже подготовил программу срочной помощи, заявила Меркель во время визита в город Мюнстерайфель, который был затронут наводнением.

Канцлер подчеркнула, что «будет предпринято все возможное, чтобы деньги быстро и небюрократично были выплачены людям». Меркель выразила надежду, что это не займет больше пары дней. Однако она отметила, что восстановление инфраструктуры – улиц и железнодорожного полотна, а также города будет длиться несколько месяцев.

Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет также пообещал быструю поддержку из местного бюджета. Таким образом сумма помощи будет удвоена. Конкретную величину выплат Меркель и Лашет не озвучили.

Во время визита канцлер составила себе представление о масштабах разрушения и поговорила с гражданами и спасателями. Меркель назвала ущерб от наводнения «устрашающим». Многие дома разрушены, жители потеряли все свое имущество. «Единственное, что утешает, это солидарность людей», – заявила канцлер. Ангела Меркель отметила, что теперь ведомству по борьбе с чрезвычайными ситуациями необходимо проанализировать успехи и недостатки системы предупреждения.

Министерство здравоохранения земли Северный Рейн-Вестфалия обеспокоено возросшим риском распространения коронавируса во время ликвидации последствий катастрофы.

Опасность может быть снижена за счет быстрых тестов, масочного режима и проветривания помещений, сообщил представитель министерства журналистам.