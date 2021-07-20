Суд в Ессентуках, как ожидается, завтра изберет меру пресечения начальнику управления ГИБДД Ставрополья Сафонову

Суд в Ессентуках, как ожидается, завтра изберет меру пресечения начальнику управления ГИБДД Ставрополья Алексею Сафонову и его подельникам. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Задержанных подозревают в получении взяток на 19 миллионов рублей. Сам Сафонов в марте этого года записал видеообращение, в котором призывал автомобилистов не давать взяток автоинспекторам.

Сегодня в домах задержанных прошли обыски. По данным МВД, там были изъяты документы, автомобили и крупные суммы денег. На опубликованных в интернете фотографиях из дома Сафонова видны шикарные интерьеры, напоминающие дворец, на одном из снимков – позолоченный унитаз.

После сегодняшней спецоперации глава МВД Владимир Колокольцев уволил начальника ставропольского управления Сергея Щеткина.

