Amnesty International призвала российские власти отменить так называемую «дадинскую» статью (о неоднократном нарушении порядка проведения акции) и о деятельности нежелательных организаций. Как говорится на сайте международной правозащитной организации, эти статьи Уголовного кодекса противоречат обязательствам России в области прав человека. Также рекомендуется прекратить все связанные с этими статьями разбирательства и гарантировать всем, кто по ним преследуется, «полное возмещение ущерба, включая восстановление их прав, компенсацию, удовлетворение и гарантии неповторения».

В заявлении говорится о преследовании фигурантов «санитарного дела», экс-директора ликвидированной «Открытой России» Андрея Пивоварова, муниципальном депутате Юлии Галяминой, бывшем депутате Госдумы Дмитрии Гудкове.

