Amnesty International призвала российские власти отменить так называемую «дадинскую» статью (о неоднократном нарушении порядка проведения акции) и о деятельности нежелательных организаций. Как говорится на сайте международной правозащитной организации, эти статьи Уголовного кодекса противоречат обязательствам России в области прав человека. Также рекомендуется прекратить все связанные с этими статьями разбирательства и гарантировать всем, кто по ним преследуется, «полное возмещение ущерба, включая восстановление их прав, компенсацию, удовлетворение и гарантии неповторения».
В заявлении говорится о преследовании фигурантов «санитарного дела», экс-директора ликвидированной «Открытой России» Андрея Пивоварова, муниципальном депутате Юлии Галяминой, бывшем депутате Госдумы Дмитрии Гудкове.
Amnesty International призвала российские власти отменить так называемую «дадинскую» статью
Amnesty International призвала российские власти отменить так называемую «дадинскую» статью (о неоднократном нарушении порядка проведения акции) и о деятельности нежелательных организаций. Как говорится на сайте международной правозащитной организации, эти статьи Уголовного кодекса противоречат обязательствам России в области прав человека. Также рекомендуется прекратить все связанные с этими статьями разбирательства и гарантировать всем, кто по ним преследуется, «полное возмещение ущерба, включая восстановление их прав, компенсацию, удовлетворение и гарантии неповторения».