СМИ: В коронавирусном реестре Министерства здравоохранения указано 29 миллионов заболевших ковидом

В коронавирусном реестре Министерства здравоохранения, как сказано в совместном расследовании нескольких российских интернет-изданий, указано 29 миллионов заболевших ковидом. Власти эту информацию не подтверждают.

Интернет-издания «Холод», «Медиазона» и «Медуза», признанная в России СМИ-иностранным агентом, изучили сертификаты, которые летом начали выдавать переболевшим коронавирусной инфекцией, и пришли к выводу, что в закрытом от общества реестре может быть почти в пять раз больше выявленных случаев заражений, чем в официальной статистике. В расследовании сказано, что это можно поняв, изучив номера сертификатов для переболевших. Они, вероятно, пронумерованы по порядку, и любой россиянин, посмотрев на последние восемь цифр, может понять, сколько людей болели до него. Эту гипотезу подтвердил источник «Медузы» в одном из региональных министерств здравоохранения.

Если эта теория верна, то Россия занимает третье место по количеству выявленных заражений, и первое место по количеству заболевших в пересчёте на миллион жителей.

В то же время, авторы расследования назвали закрытый список Министерства здравоохранения неточным, потому что, во-первых, регионы могут вносить туда и сомнительные случаи, во-вторых, если человек заражается второй раз, под это создают новую запись.

В самом Минздраве при этом уже отметили, что информация из совместного расследования не соответствует действительности. В ведомстве подчеркнули, что актуальные данные о заболевших публикует оперативный штаб.