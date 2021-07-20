Сухие пайки для заключенных астраханской колонии оказались в продаже на Ebay

Член ОНК Москвы Владимир Демидко обнаружил, что суточный рацион питания продавался почти по 43 доллара, при этом четыре были уже проданы, сообщает «Газета ОНК». Срок годности комплектов истекает в конце года. Продавец по имени Николай организовал доставку из Ейска, откуда он мог взять пайки, неизвестно.
2021-07-20T18:32:19+03:00
2021-07-20T18:32:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 20 июля 2021
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