«Яблоко» подало в Верховный суд иск из-за отказа ЦИК вести онлайн-трансляцию для избирателей с выборов в Госдуму

«Яблоко» подало в Верховный суд административный иск из-за отказа Центризбиркома вести онлайн-трансляцию для избирателей с выборов в Госдуму. Постановление «умаляет и ограничивает избирательные права граждан» по сравнению с тем, как их содержание определено законом, сообщает пресс-служба партии. По мнению «Яблока», ЦИК превысила свои полномочия.

Ранее в ЦИК сообщили, что во время осенних выборов доступ к видеотрансляции будет только у избиркомов, партий и кандидатов. Это объяснили нехваткой средств.

