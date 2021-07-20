Мигранты устроили драку со стрельбой в подмосковной Апрелевке

Конфликт возник у одного из кафе. Источники агентства ТАСС утверждают, что в потасовке принимали участие минимум 20 человек. Четверо из них уже доставлены в отдел полиции, у одного задержанного был изъят травматический пистолет. В результате происшествия были повреждены несколько припаркованных рядом автомобилей. Причины конфликта установить пока не удалось, также до сих пор не известны личности всех участников инцидента.

Между тем, это уже не первое столкновение мигрантов в столичном регионе за последнюю неделю. Ранее у метро Кузьминки на юго-востоке Москвы на почве межнационального конфликта произошла массовая драка, в которой приняли участие около 200 граждан Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Более 100 человек полиции тогда удалось задержать. Позднее силовики пояснили, что все участники потасовки будут выдворены из России.

Еще одна стычка произошла в подмосковном Одинцово. Тогда в конфликте приняли участие более 10 мигрантов из Средней Азии. Однако все они успели скрыться с места происшествия еще до приезда силовиков.

На фоне участившихся драк, как пишет интернет-издание BAZA, в столице объявлен план «Мигрант». В среднем, по данным источников издания в МВД, ежедневно в каждом районе города задерживают по 10 приезжих. Всех их фотографируют и снимают отпечатки пальцев. Таким образом силовики пытаются установить тех, кто мог принимать участие в потасовках.

По факту стычек возбуждены уголовные дела.