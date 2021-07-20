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18:11, 20 июля 2021

СМИ: Власти Китая разрешили семьям заводить до трех детей ради улучшения демографической обстановки в стране

Правительственное издание China Daily пишет сегодня, что китайская компартия взяла курс на стимулирование роста рождаемости. Ранее газета Уолл-стрит джорнал, со ссылкой на осведомленные источники, сообщала, что что власти страны обсуждают план по дальнейшему снятию соответствующих ограничений и их полной отмене к 2025 году. Отмечается, что сторонники этих мер уверены, что они помогут ускорить экономический рост и увеличить население, особенно в северо-восточных провинциях. В мае, напоминает China Daily, председатель КНР заявил, что старение населения является угрозой национальной безопасности, а рост доли пожилых граждан приводит к нагрузке на экономику и общество.
Американский портал Иллинойс Ньюз, ссылаясь на данные Национального статистического бюро, рассказывает, что нынешний прирост населения в КНР является самым незначительным с середины 50-х годов прошлого века, когда в стране проводилась первая перепись населения. По данным Бюро, если ситуация будет развиваться таким образов, через 25 лет люди пенсионного возраста будут составлять одну треть от общего числа граждан, а расходы на их содержание и медицинское обслуживание приблизятся к четвертой части национального ВВП.
Сайт Голоса Америки напоминает, что с 1979 по 2015 годы в КНР проводилась политика «одна семья один ребенок», нацеленная на сокращение рождаемости. Однако уже после того, как она была отменена, перепись прошлого года показала, что китайские семьи продолжают рожать по одному ребенку из экономических соображений. Чего нельзя сказать о живущих на северо-западе Китая уйгурах, представляющих местное тюркоязычное мусульманское меньшинство. Турецкое издание TRT World ранее писало, что официальный Пекин проводит в Синцзян-Уйгурском автономном районе, фактически, политику геноцида местного населения, заселяя территорию коренными китайцами, взимая штрафы с многодетных семей, поощряя аборты, тесты на беременность, использование противозачаточных средств и принудительно стерилизуя уйгурских женщин.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2026 году Китай может стать «страной со стареющим обществом», где граждане в возрасте 65 лет и старше будут составлять более 14 процентов от общей численности населения


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