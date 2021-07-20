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Эксклюзив Эха 18:10, 20 июля 2021

Руководство ГИБДД Ставропольского края уличили в получении взяток

В России новый громкий коррупционный скандал. Руководство ГИБДД Ставропольского края уличили в получении взяток. Следствие утверждает, что глава регионального ведомства и еще шесть человек входили в преступную группу.

Следствие называет полковника Алексея Сафонова главарем преступной группы, хотя в официальном сообщении СК речь идет о подозрениях исключительно коррупционного характера. Детали сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

В результате спецоперации МВД, Росгвардии и ФСБ задержаны три десятка сотрудников министерства. Такой информацией поделился депутат Александр Хинштейн. По его данным, фигурантам вменяют получение взяток, злоупотребления полномочиями и другие преступления. Однако официально эту информацию силовики не подтвердили. МВД проводит собственную проверку и обещает избавиться от нечистых на руку офицеров, рассказала пресс-секретарь министерства Ирина Волк

Кадровые решения не заставили себя долго ждать. Министр Владимир Колокольцев отправил в отставку главу Ставропольского управления МВД Сергея Щеткина. Он был непосредственным начальником задержанного Сафонова. Сафонова еще, судя по всему, не уволили. Его портрет по-прежнему висит на сайте ставропольского ГАИ. Сам он неоднократно, в том числе публично заявил о необходимости бороться с коррупционерами.

По социальным сетям разошлись фотографии и видеокадры из особняка полковника. Пользователи иронизируют над цыганским стилем, мебелью как в версальском дворце, дорогостоящих люстрах. Больше всего внимание приковано к убранство ванной комнаты, а именно к позолоченному туалету и биде.

Меру пресечения в виде ареста для Алексея Сафонова будет избирать суд в Ессентуках, передает Интерфакс со ссылкой на свои источники.

Общественный совет при МВД России взял на контроль дело против начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена.
«Мы надеемся, что это дело будет расследовано объективно и честно, и Общественный совет при МВД России взял это дело на контроль. Мы тоже посмотрим, как в дальнейшем будет осуществляться его рассмотрение и расследование», — сказал он.
А.Кучерена отметил, что «будет назначена служебная проверка», и все виновные «будут привлечены к соответствующей ответственности».
«Сегодня позиция министра внутренних дел направлена именно на то, чтобы никто не ушел от ответственности в случае наличия доказательств, свидетельствующих о том, что сотрудники ГИБДД совершили преступление.
В данном случае я считаю очень важным, что сегодня эта работа проводится, и что никто никого не прикрывает, как это было раньше», — заключил А.Кучерена.

Продюсер Сэм Клебанов считает смешным дизайн интерьеров в доме бывшего главы ГИБДД Ставрополья, задержанного по подозрению в получении взяток. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы».
«Это такая пародия на большой стиль, я не архитектурный критик, но на 18-й там век, барокко. Которая пропущена через провинциальное сознание малообразованного человека, который что-то где-то увидел и пытается воссоздать. Даже и в советские времена коррупционеры ездили на «Волгах», может быть, но как-то старались особо не афишировать. Сейчас же просто вот эти возможности коррупции — они вводят человека в разряд элиты и эта демонстрация богатства показывает демонстрацию безнаказанности».
По словам Сэма Клебанова, официальные лица Швеции предпочитают сдержанный стиль даже в самых богатых особняках, показная роскошь считается безвкусицей.


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