Компания американского предпринимателя Джеффа Безоса успешно провела запуск в космос корабля с людьми на борту

Миллиардер участвовал в полёте лично.

Полёт компании Blue Origin длился примерно десять минут. Ракета New Shepard стартовала с космодрома Launch Site One в Техасе.

На борту были четыре человека. Помимо Джеффа Безоса, в космос полетел младший брат предпринимателя Марк. С ними был первый коммерческий пассажир Blue Origin 18-тилетний Оливер Дэмен из Нидерландов. Он теперь официально стал самым молодым человеком, побывавшим в космосе. Четвертый член команды пилот Уолли Фанк, поставила рекорд такого же плана. Она в возрасте 82-ух лет сегодня стала самым пожилым человеком, который когда-либо покидал Землю. Фанк готовилась отправиться в космос еще в 1961-ом году, но тогда этого не произошло потому что в США тогда закрыли программу «Женщины в космосе».

Всего пассажиры New Shepard провели в невесомости около пяти минут. Видео из кабины пока не опубликовали. Но во время трансляции космической компании было слышно, что пассажиры не скрывали эмоций.

Сначала на Землю вернулась ракета-носитель, которая выбросила капсулу с людьми в космос. Она попала ровно на площадку, которую для этого подготовили. Через несколько минут на трёх парашютах приземлилась и полукруглая кабина с пассажирами. Почти сразу Джефф Безос сообщил координатору полёта, что всё прошло отлично.

New Shepard — это многоразовый космический корабль, разработанный Blue Origin. Он может перевозить до шести человек одновременно. При этом пилоты или наземные службы в процессе не участвуют, весь запуск прошел под контролем бортовых компьютеров.

Ранее в Blue Origin отмечали, что дату для этого запуска выбрали специально. Дело в том, что именно сегодня в 1969-ом году человек впервые высадился на Луну.