Миллиардер Джефф Безос приземлился после испытания космического корабля его собственной фирмы

Ракета с пассажирской капсулой оторвалась от техасской земли около 16 часов по московскому времени. Корабль отделился от носителя и поднялся на высоту 100 километров. Ракета приземлилась на выдвижных опорах, а через 11 минут после старта на Землю на парашютах вернулась капсула с экипажем.

Полет прошел в автоматическом режиме. Вместе с Безосом летели его брат, 82-летняя Уоллин Фанк, которая в 60-е годы была отобрана в отряд астронавтов, и 18-летний Оливер Дэемен – сын богатого инвестора. Таким образом, полет аппарата New Sheppard установил сразу два рекорда с появлением в космосе самого молодого и самого взрослого человека.

Чуть больше недели назад к границе космоса летал британский миллиардер Ричард Бренсон. Он использовал для этих целей космоплан собственного производства.

Стоимость туристического полета на ракете Безоса оценивается в полмиллиона долларов.