МВД не поддержало введение государственных компенсаций жертвам домашнего насилия

Их предлагалось закрепить в законопроекте, представленном в мае. С инициативой выступали правозащитные организации, в частности Консорциум женских неправительственных объединений и движения «Русь сидящая». В ответе министерства, которое приводит интернет-издание «Открытые медиа», говорится, что согласно Гражданскому кодексу причинённый вред подлежит возмещению только лицом, совершении правонарушения.