МВД не поддержало введение государственных компенсаций жертвам домашнего насилия

Их предлагалось закрепить в законопроекте, представленном в мае. С инициативой выступали правозащитные организации, в частности Консорциум женских неправительственных объединений и движения «Русь сидящая». В ответе министерства, которое приводит интернет-издание «Открытые медиа», говорится, что согласно Гражданскому кодексу причинённый вред подлежит возмещению только лицом, совершении правонарушения.
2021-07-20T17:32:11+03:00
2021-07-20T17:32:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 20 июля 2021
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