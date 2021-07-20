Самый богатый человек в мире Джеф Безос и еще трое его попутчиков слетали в космос на корабле его собственной компании Blue Origin. New Shepard стартовал с площадки в Техасе, поднялся на высоту более 100 км и пересек так называемую линию КАрмана, отделяющую атмосферу Земли от космоса. Весь полет продолжался 11 минут. 4 из них пассажиры провели в состоянии невесомости.

После того, как спускавшаяся на парашютах капсула, благополучно приземлилась, Безос через иллюминатор показал большой палец, а еще через несколько минут благополучно выбрался из корабля.