Суд Амурской области признал виновными девятерых рабочих на стройке по делу о массовых беспорядках

Суд Амурской области признал виновными девятерых рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода по делу о массовых беспорядках. Шестерым фигурантам назначили по 1,5 года колонии общего режима, ещё троим — по 1 году и семь месяцев. В отношении других участников бунта расследование ещё не завершено, говорится на сайте регионального Следственного комитета.

По версии следствия, в июле прошлого года иностранные граждане, работающие на стройке Амурского завода, вступили в «конфликт» с руководством из-за разногласий по поводу возмещения расходов на оплату патентов на трудовую деятельность. В ходе беспорядков протестующие использовали камни, палки и металлические предметы. Они устроили «погромы» в офисе, магазине, салоне сотовой связи и жилых помещениях.

В ходе проверки, организованной прокуратурой, выяснилось, что строительная компания в одностороннем порядке удержала из зарплаты более 1000 рабочих часть суммы — всего более 14 миллионов рублей.