Начальник главного управления МВД по Ставрополью Сергей Щеткин снят с должности после задержания руководителей краевого ГИБДД. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Глава ставропольской Госавтоинспекции Алексей Сафонов и шестеро его подельников подозреваются в получении крупных взяток. Возбуждено уголовное дело, сообщила руководитель руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко.

В домах задержанных прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы, автомобили и крупные суммы денег. На опубликованных в интернете фотография из дома Сафронова видны шикарные интерьеры, напоминающие дворец. На одном из снимков позолоченный унитаз.