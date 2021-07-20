Россия перебросила танки на полигон на границе Таджикистана с Афганистаном

Как пояснили в пресс-службе Центрального военного округа, в ходе 200-километрового марш-броска танкисты отработали ряд боевых задач. В маневрах участвовали около 50 единиц военной техники. Два дня назад в Минобороны объявили, что Россия примет участие в учениях на полигоне Харб-Майдон совместно с Таджикистаном и Узбекистаном. Учения пройдут с 5 по 10 августа.