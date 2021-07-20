Депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник объявил о прекращении своей избирательной кампании в парламент

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Максим Резник объявил о прекращении своей избирательной кампании в парламент. Он написал в инстаграме, что «каратели» не оставляют ему шансов начать сбор подписей в поддержку самовыдвижения. Резник считает, что инициатива о недопуске его к выборам исходит лично от губернатора Петербурга Александра Беглова.

17 июня силовики пришли с обысками к Резнику, а затем задержали его в качестве подозреваемого по делу о наркотиках. По данным СК, у депутата обнаружили марихуану, которую он «незаконно приобрел для личного потребления».