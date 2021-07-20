Многоразовый космический корабль New Shepard совершил первый пассажирский суборбитальный полет

Многоразовый космический корабль New Shepard американской компании Blue Origin совершил первый пассажирский суборбитальный полет. Он стартовал в 16.12 по московскому времени с площадки в Техасе. На борту четверо пассажиров, в том числе владелец компании, богатейший человек мира Джеф Безос.

Корабль поднялся на высоту около 100 км. После чего капсула отделилась от ракеты-носителя и через некоторое время спустилась на землю на парашютах. Носитель также совершил вертикальную посадку. Суборбитальный полет продлился около 11 минут. Примерно 4 минут пассажиры ощущали невесомость. Управление кораблем осуществлялось в автоматическом режиме.