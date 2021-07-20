На сессии МОК принято решение об изменении девиза Олимпийских игр

К слогану «Быстрее, выше, сильнее» добавили слово «вместе». Олимпийские ценности заключаются не только в личном превосходстве, — считают в МОК, — поэтому важно помнить о том, что любому спортсмена окружает команда. МОК меняет свой девиз впервые в истории.