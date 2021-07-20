Самый богатый человек в мире Джефф Безос должен совершить суборбитальный полет. Вице-президент его компании Джаретт Джонс назвал это событие историческим.
Полет предположительно продлится 11 минут. Аппарат поднимется на высоту 100 километров.
В штате Техас в ближайшие минуты проходят последние приготовления перед стартом ракеты компании Blue Origin
Самый богатый человек в мире Джефф Безос должен совершить суборбитальный полет. Вице-президент его компании Джаретт Джонс назвал это событие историческим.