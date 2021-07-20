Российские военные готовятся к новому испытательному пуску гиперзвуковой ракеты «Циркон»

По данным источника агентства РИА Новости, он будет произведен в ближайшее время с фрегата Северного флота. Максимальная дальность полета ракеты составляет около тысячи километров. В США считают, что новые российские гиперзвуковые ракеты могут представлять значительный риск.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что испытание новых ракет Циркон это адекватный ответ на действия США и их союзников.

По словам Пескова, испытание ракет Циркон отчасти ответ на размещение американских систем ПРО в Румынии и Польше.