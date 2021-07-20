ТАСС: Россия перебросила танки на полигон, расположенный на границе с Афганистаном

Танкисты преодолели 200 километров. В марше участвовали около 50 единиц техники. Накануне министерство обороны объявило, что Россия примет участие в учениях совместно с Таджикистаном и Узбекистаном. Они пройдут с 5 по 10 августа. Маневры будут проводиться на фоне обострения обстановки в Афганистане, где талибы продолжают наступательные операции.