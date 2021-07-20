Китай решил разработать систему мер по повышению рождаемости

Отменяются штрафы и другие санкции за рождение трех детей. Также принято решение отменить взносы на социальное обеспечение и другие ограничительные меры. Местным властям при сдаче в аренду общественного жилья необходимо при выборе планировки учитывать число несовершеннолетних детей в семьях, — отмечается в тексте постановления Госсовета КНР.

