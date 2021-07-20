На Северном флоте в ближайшие дни состоится новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты Циркон, – сообщает агентство РИА Новости ссылаясь на источник в Оборонно-промышленном комплексе. Как ожидается, ракета поразит мишень, имитирующую авианосец условного противника.

Американские военные, выражая беспокойство запусками Циркона, преследуют том числе и собственные внутриполитические цели, — считает военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

Он предполагает, что американскую администрацию сейчас, прежде всего, волнует восстановление экономики страны после пандемии.